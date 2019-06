Krëfel a été fondé en 1958 par la famille Poulet. Soixante ans plus tard, l'entreprise compte quelque 75 magasins sur le territoire belge. En 2017-2018 rappelle, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros pour un résultat opérationnel de 8 millions d'euros.

Boulanger et Krëfel entendent, via cette opération, se développer et renforcer leur position de leader en France, en Belgique et au Luxembourg, où Krëfel possède déjà 11 magasins. "Sensible à l'histoire et aux valeurs de Krëfel et Hifi International qui lui sont proches, Boulanger entend engager son développement à l'international avec cette acquisition qui fait particulièrement sens. Les équipes de Boulanger, de Krëfel et de Hifi International, partagent un ADN commun et nourrissent les mêmes ambitions pour leurs entreprises", peut-on lire dans le communiqué.

Cette opération de rapprochement reste soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes.