Facebook va investir 300 millions de dollars sur trois ans dans divers projets liés au journalisme, notamment pour favoriser l'information locale, qui souffre particulièrement de la révolution numérique, a annoncé l'entreprise mardi.

"Nous allons continuer à lutter contre les fausses informations (+fake news+), la désinformation et les informations de mauvaise qualité", a expliqué dans un message posté sur Facebook, Campbell Brown, vice-président en charge des partenariats avec les médias, "mais nous avons aussi l'opportunité et la responsabilité d'aider les médias locaux à croître et réussir."

Début janvier 2017, le réseau social avait déjà lancé le "Facebook Journalism Project", afin notamment de "renforcer les liens" de la plateforme avec l'industrie des médias.

A l'époque, il s'agissait essentiellement de proposer aux médias des solutions pour améliorer les revenus qu'ils tiraient de leur présence sur Facebook et de développer les échanges entre le réseau social et les organes de presse.

Le montant investi dans cette initiative n'avait pas été communiqué.

La plateforme aux 2,2 milliards d'utilisateurs actifs a décidé d'aller beaucoup plus loin à travers une multitude de projets, déjà existants ou qui vont être lancés pour l'occasion.

Facebook va, entre autres, créer un fonds spécial en collaboration avec le Pulitzer Center, doté de 5 millions de dollars, qui soutiendra financièrement des projets de reportage soumis par des médias locaux.

En mars 2018, Google avait annoncé mettre également 300 millions de dollars sur la table pour une série de projets destinés à combattre les fausses informations et soutenir les médias considérés comme fiables.