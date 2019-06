Quatre usines sidérurgiques du bassin liégeois qui appartenaient à ArcelorMittal ont-elles été revendues au groupe britannique Liberty House pour rien ?



Cette vente forcée des lignes de galvanisation 4 et 5 à Flémalle et du site de Ferblatil à Tilleur avait été exigée par la Commission européenne l'année dernière quand ArcelorMittal avait racheté, fin 2018, le site sidérurgique italien d'Ilva, à Tarente. L'Europe estimait qu'en prenant possession de la plus grande aciérie européenne, le numéro 1 mondial de l'acier allait se trouver en situation de monopole sur une série de produits. La Commission avait donc conditionné ce rachat à la cession d'actifs européens d'ArcelorMittal. Parmi eux, quatre usines liégeoises.

Jeudi, on a appris que le Parlement italien a définitivement adopté une loi qui pourrait entraîner la fermeture de l'immense usine Ilva. Elle supprime en effet l'immunité pénale pour ses gestionnaires en matière d'environnement, au grand dam de son repreneur, ArcelorMittal. Cette loi, qui aligne une série de mesures visant à relancer la croissance économique anémique de l'Italie, prévoit, entre autres, la "levée de l'immunité pénale et administrative" du gestionnaire de l'usine Ilva à partir du 6 septembre.

ArcelorMittal avait gardé 8.200 employés du site de Tarente, situé dans une région sinistrée.

Le groupe sidérurgique avait protesté il y a une semaine contre l'adoption possible de cette loi et a clairement menacé mercredi soir de fermer le site de Tarente à partir du 6 septembre si le gouvernement italien ne revenait pas sur ce texte.

Des morts par milliers



Le site d'Ilva est parmi les plus pollués d'Europe. Il se trouve au cœur d'un énorme procès en Italie, les experts cités par le parquet italien évoquant jusqu'à 11.550 morts en sept ans causées par ses émissions polluantes.

En reprenant l'aciérie, ArcelorMittal s'était engagé à injecter 2,4 milliards d'euros sur cinq ans pour améliorer sa productivité et accélérer la dépollution.

Le ministre du Développement économique Luigi Di Maio a indiqué qu'il rencontrerait le 4 juillet la direction d'ArcelorMittal pour tenter de trouver une solution.

En janvier, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) avait appelé l'Italie à prendre les mesures nécessaires pour protéger la population des émissions toxiques de la plus grande aciérie d'Europe, retenant la plainte de quelque 160 riverains.