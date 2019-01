Ce concept “Pégase”, mi-buggy mi parapente, intéresse les militaires et la Région wallonne.

La voiture volante ça existe. Depuis 2017, la société française Vaylon dispose pour sa “Pégase II” de l’homologation nécessaire pour utiliser son véhicule sur terre et dans les airs. Au sol, le véhicule qui a une autonomie de 500 à 1 000 km et qui peut atteindre les 110 km/h ressemble à un petit buggy. Dans les airs avec son moteur à hélice et sa voile de parapente il se rapproche de l’ULM.