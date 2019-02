Mauvaise nouvelle pour les navetteurs : alors qu'elles devaient être mises en circulation au mois d'avril, les 445 voitures à double étage M7 ne seront livrées que cet été.

La livraison du tout nouveau matériel roulant, c'est-à-dire 445 trains à double étage de type M7 était planifiée à partir de l’automne 2018 et devrait faire diminuer le taux d’indisponibilité des trains et moderniser la flotte de la SNCB. Plus modernes et confortables, ces nouveaux trains étaient très attendus par les navetteurs. En dépit de l'échéance, l'attente n'est malheureusement pas terminée... En effet, annoncés pour l'automne 2018, puis pour avril 2019, il faudra finalement attendre encore quelques mois du côté des usagers du rail avant de voir débarquer les trains flambant neufs à quai.