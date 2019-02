La Belgique se met doucement en mouvement sur le terrain de l'intelligence artificielle (IA). Des entreprises montrent déjà la voie à suivre. A l'image de Piximate.

Piximate, start-up de Louvain-la-Neuve, a séduit la Gendarmerie française. Et approche la NBA ! Cette dernière, qui a vu le jour en 2016 à l’initiative de Georges Caron, Valerio Burgarello et Laure Uytdenhoef, est spécialisée dans la gestion et l’analyse automatisée de flux de données vidéo et photo via l’IA et le. Avec de nombreuses applications à la clé.(...)