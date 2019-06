Durant tout l’été, la SNCB va collaborer avec 13 festivals et des trains supplémentaires seront affrétés pour 7 d’entre eux, soit plus de 75.000 places assises à prix réduits.

Ce mercredi, les premiers festivaliers munis de leur sac-à-dos et matériel de camping sautaient dans le train (gratuit pour l'occasion) pour se rendre au festival Rock Werchter qui débute officiellement ce jeudi 27 juin. Mais petite particularité, l'extérieur du train était relooké grâce à une talentueuse voyageuse de Louvain, gagnante du concours de design organisé par la SNCB pour l’occasion, et six stylistes étaient présents à bord du "train des festivals" pour maquiller les navetteurs-festivaliers sur le thème Rock Werchter.

À bord, ambiance rock'n'roll et décontraction habitaient les wagons, pour le plus grand bonheur des navetteurs qui pouvaient déjà se mettre dans l'ambiance avant de goûter à l'atmosphère électrique de Werchter. La SNCB en a donc profité pour inaugurer officiellement "son" train des festivals lors l’arrivée de celui-ci à Louvain ce mercredi après-midi sur les coups de 14 heures.(...)