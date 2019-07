ArcelorMittal, le numéro 1 mondial de l'acier, a annoncé lundi matin que la vente de ses actifs européens, exigée par la Commission européenne suite à son rachat du site sidérurgique d’Ilva, à Tarente (Italie), était bien finalisée depuis dimanche.

Ces usines sont situées à Ostrava (Tchéquie), Galati (Roumanie), Skopje (Macédoine), Piombino (Italie), Dudelange (Luxembourg) et à Liège. L'acquéreur est le groupe britannique Liberty House (GFG), un nouvel acteur de l'acier et de l'aluminium en Europe, qui a procédé à plusieurs acquisitions d'entreprises ces derniers mois sur le sol européen.

Le montant total de la transaction s'élève à 740 millions d'euros, a précisé ArcelorMittal. Le groupe a déjà reçu un payement de 610 millions d’euros de la part de Liberty House le 28 juin, indique-t-il.

“Le marché conclu pour 740 millions d’euros place Liberty Steel au top 10 des producteurs dans le monde, hormis la Chine, avec une capacité totale de plus de 18 millions de tonnes couvrant une large gamme de produits finis issus de l’acier. Cette transaction est la plus large que l’entreprise GFG ait connu à ce jour et permet à l’Alliance de compter désormais des effectifs de près de 30 000 collaborateurs sur 30 pays”, souligne Liberty House par communiqué lundi.

“Ces opérations, associées à une capacité de plus de dix millions de tonnes par an, approvisionnent de multiples secteurs à travers les centres industriels européens, y compris : les produits de construction et d’infrastructure, le secteur automobile, l’aérospatial, l’énergie, l’équipement industriel, les produits de consommation et les produits de chantier. Liberty Steel vise à augmenter ses ventes sur ces sites à hauteur d’environ 50% sur ces trois prochaines années”, mentionné encore le groupe britannique.