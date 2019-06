Plus d'un Belge sur trois prend l'avion cet été pendant le week-end pour partir en vacances. 20% d'entre eux partent le samedi, 15% le dimanche. Le samedi 29 juin est le jour de départ le plus populaire et est suivi de près par le samedi 3 août.

Le lundi 29 juillet est le jour qui semble être le moins attrayant pour nous pour partir en voyage. C'est ce que montrent les chiffres des réservations du voyagiste Neckermann à la veille du rush des vacances. Beaucoup de Belges profitent immédiatement des vacances d'été. Ce week-end, 5% de tous les Belges qui ont réservé des vacances d'été prennent l'avion pour passer de bonnes vacances au soleil en famille ou entre amis. Toutefois, le week-end d'ouverture des 29 et 30 juin n'est pas le week-end le plus chargé pour partir en avion cet été. C'est le week-end du 3 août et du dimanche 4 août avec 5,26% de Belges partant en vacances d'été à ce moment. Le week-end des 27 et 28 juillet est également légèrement plus chargé que le début de l'exode estival (5,11%).

Les dates de départ les plus populaires pour cet été sont les samedis

Juillet reste le mois préféré des Belges pour partir en vacances. Cette année, Neckermann enregistre 10% de réservations de plus en juillet par rapport à août. Le samedi 29 juin est le jour le plus chargé en ce qui concerne les vacances d'été avec 3% de tous les Belges qui partent en vacances en avion ce jour-là. Les cinq jours de départ les plus populaires sont le samedi 3 août (2,99% de tous les départs), le samedi 27 juillet, le samedi 20 juillet et le samedi 13 juillet.

Les jours de départ les plus populaires pour l'été 2019 sont :

"Il n'est pas surprenant que les jours de départ se concentrent sur les week-ends de juin et juillet. Le traditionnel départ estival commence fin juin. En juillet, nous avons le dimanche 21 juillet, jour férié national, ce qui signifie que de nombreuses entreprises reportent le jour férié au lundi 22 juillet et que les Belges ont donc un jour de congé supplémentaire ce week-end-là. Ajoutez à cela le début du congé de construction, ce qui signifie que le nombre de départs atteindra encore un pic durant le week-end du 13 juillet." Carlo De Smet, porte-parole chez Neckermann

Le Belge séjourne surtout en Espagne, en Turquie et en Tunisie

Les principales destinations des Belges cet été sont l'Espagne, où les îles Canaries (+5%) et les îles Baléares (+10%) qui gagnent en popularité. Mais la Turquie (+4%), la Tunisie (+1%) et l'Egypte (+8%) parviennent également à séduire les Belges."Si vous n'avez pas encore réservé de vacances d'été, vous pouvez encore faire des affaires. Il y a encore beaucoup de promotions de dernière minute pour le mois de juillet qui sont jusqu'à la moitié moins chères. Par exemple, ce week-end, vous pouvez séjourner dans un hôtel 4 étoiles espagnol, turc ou égyptien pour 499 euros par personne pendant une semaine." Carlo De Smet de Neckermann