Alors qu'il a fallu faire appel, dans la nuit de jeudi à vendredi, à des contrôleurs du ciel allemands pour permettre aux avions bloqués à Liège de décoller, la Région wallonne a affirmé qu'elle ne paierait plus de redevance à skeyes tant qu'y perdurent les tensions sociales.

"J'ai demandé à l'administration de bloquer ce que nous payons à skeyes. Nous payons 8 millions d'euros de redevance par an, plus 3 millions d'investissements. Tant que nous n'avons pas le service qui est demandé, la Wallonie ne paiera pas et certainement pas plus, puisque skeyes ne répond pas aux obligations", a ainsi affirmé le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, ministre wallon du budget, des finances et des aéroports, dans le JT de la RTBF.

Ce dernier avait déjà fait part à plusieurs reprises de son exaspération face au conflit social qui s'enlise chez skeyes, paralysant le trafic aérien nocturne.

En début de semaine, il avait notamment plaidé pour l'instauration d'un service minimum au sein de la société, avait menacé de se passer des services des contrôleurs aériens belges au profit d'acteurs étrangers et avait avancé l'idée d'une régionalisation de la compétence, une piste que la Sowaer, l'agence wallonne qui gère les aéroports, a toutefois jugée "peu envisageable".