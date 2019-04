Le patron de Netflix Reed Hastings va quitter le conseil d'administration de Facebook fin mai, selon des documents boursiers rendus publics vendredi.

M. Hastings ne sera pas candidat à la réélection au CA lors de l'assemblée générale des actionnaires le 30 mai, de même que l'homme d'affaires et ancien secrétaire général de la Maison Blanche Erskine Bowles, selon un document envoyé par Facebook à la SEC, le gendarme boursier américain.

Les deux hommes étaient au CA du réseau social depuis 2011.

Le départ de Reed Hastings intervient alors que Facebook --confronté à de multiples polémiques et à un ralentissement de sa croissance-- a fait de la vidéo une de ses priorités, risquant donc de marcher de plus en plus sur les platebandes de Netflix.

Facebook présentera à l'élection au CA en mai une cadre de PayPal, Peggy Alford, a aussi dit la société dans les documents boursiers. Mme Alford sera la première femme noire à rejoindre le conseil de Facebook.

Le réseau social aux 2,3 milliards d'utilisateurs concentre l'essentiel des critiques adressées aux plateformes numériques, accusées de ne pas assez bien contrôler leurs contenus (infox en tous genres, appels à la haine...) et de ne pas assez protéger les données personnelles de leurs utilisateurs.