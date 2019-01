Deux mois seulement après le lancement de Lime à Bruxelles, le service de mobilité urbaine en free-floating fait déjà partie intégrante du quotidien des Bruxellois. Au total, plus de 220.000 kilomètres ont déjà été parcourus en trottinette électrique Lime dans les rues de la capitale.

L’adoption de ce nouveau mode de déplacement durable a en outre permis de réduire de 62.595,74 kg les émissions de CO2 à Bruxelles. Lime est né des nouveaux enjeux de déplacement et de préservation de l’environnement en milieu urbain. Actuellement plus de 40.000 utilisateurs se déplacent à Bruxelles en Lime et comptabilisent ensemble 150.000 trajets.

« Les Bruxellois sont demandeurs de moyens de transport alternatifs et durables pour se déplacer facilement et rapidement sur de courtes distances en ville. Nos utilisateurs parcourent d’ailleurs en moyenne une distance de 1,3 km par trajet, ce qui nous permet d’offrir une réelle solution au problème du premier et du dernier kilomètre », explique Benjamin Barnathan, General Manager Benelux chez Lime. Il ajoute : « Ce qui plaît à nos utilisateurs, c’est la flexibilité qu’offre ce moyen de transport et la grande disponibilité des trottinettes Lime dans tous les endroits cruciaux de la ville. Depuis le lancement, nous avons assuré le service en continu en toute sécurité, malgré une météo parfois capricieuse. »

Un service qui s’étend aux quatre coins de Bruxelles

Les trottinettes électriques Lime sont actuellement présentes dans 12 des 19 communes bruxelloises. Les quartiers de Bruxelles où Lime comptabilise le plus d’utilisations par trottinette sont le centre-ville, le quartier européen et le quartier du Châtelain à Ixelles. Le trajet le plus emprunté étant celui qui relie deux attractions touristiques emblématiques, à savoir la Bourse et la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. « La demande pour les trottinettes électriques en free-floating ne cesse d’augmenter à Bruxelles c’est la raison pour laquelle nous avons récemment élargi notre offre à la commune d’Uccle et le service sera prochainement disponible sur toute la commune de Schaerbeek », conclut Benjamin Barnathan.

Lime à Bruxelles en quelques chiffres :

· Plus de 1.200 trottinettes électriques disponibles

· 150.000 trajets effectués en Lime

· 220.000 kilomètres parcourus

· 40.000 utilisateurs uniques

· La durée moyenne d’un trajet en Lime est de 7 minutes

· La distance moyenne d’un trajet en Lime est de 1,3 km

· Le créneau horaire le plus populaire est de 16h à 17h

Comment fonctionne Lime ?

Pour utiliser une trottinette électrique, il suffit de télécharger l’application Lime sur son smartphone via l’App Store d’Apple ou via GooglePlay. Consultez la carte sur l’application pour trouver une trottinette Lime disponible. Scannez ensuite le code QR pour déverrouiller et pouvoir utiliser la trottinette. L’activation du Lime coûte 1 euro et 0,15 cents par minute d’utilisation. À la fin de votre course, vous pouvez garer la trottinette de manière responsable à n’importe quel endroit en ville. La trottinette électrique de Lime (modèle Lime-S) roule à une vitesse maximale de 24km/h, avec une autonomie de près de 50km. Les trottinettes électriques Lime sont disponibles tous les jours de 7h à 22h. Elles sont récupérées la nuit pour être rechargées. Pour l’emprunter, il faut être âgé d'au moins 18 ans.