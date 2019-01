La CGSP redoute d'importantes pertes d'emploi chez l'opérateur Proximus, a-t-elle fait savoir mardi par voie de communiqué. Un plan d'économies serait en préparation. Le syndicat pense que ce plan est une conséquence de la proposition "incompréhensible" du ministre des Télécommunications, Alexander De Croo, d'ouvrir le marché des télécoms à un quatrième acteur. Un syndicaliste flamand, Bart Neyens (ACOD), a avancé le chiffre de 2.000 emplois menacés, tout en précisant qu'il s'agissait de bruits de couloirs et que lui-même n'avait obtenu aucune confirmation officielle.

Par voie de communiqué, Proximus confirme qu'un conseil d'Administration s'est réuni cet après-midi et vient de se terminer. Sans aller dans les détails, Proximus parle d'une nouvelle stratégie pour accélérer la transformation et la digitalisation de l'entreprise. "Il a été discuté de comment Proximus peut encore optimiser ses coûts afin d'améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile", explique l'attaché de presse de Proximus.