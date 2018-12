Entreprise Ce sont 25 % des appels passés aux administrations du côté francophone qui n’aboutissent pas.

"Si nos entrepreneurs traitaient leurs clients de la même manière que nos administrations traitent les entrepreneurs, ces derniers seraient déjà en faillite" , affirme Christine Mattheeuws, présidente du Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

Après avoir mené une enquête sous la forme de mysterycalling et de mailing, entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2018, auprès de dix administrations fédérales, le SNI s’inquiète : il existe de grandes différences sur la qualité des réponses produites par les différentes administrations testées, et de grandes disparités par rapport à leur efficacité de réponse. Les attentes du SNI tiennent en trois points : "Les administrations testées doivent être plus performantes et davantage disponibles pour les entrepreneurs. Le savoir-faire des fonctionnaires doit aussi être amélioré." L’objectif du SNI n’est pas "de laisser percevoir cette étude comme une attaque envers les administrations concernées". Mais bien de susciter une amélioration globale du secteur.

(...)