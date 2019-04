Une carte de crédit élitiste pour l’élite. À lui seul, le nom de la carte réservée aux clients fortunés de Belfius Wealth Management résume la classe sociale à laquelle elle s’adresse : la World Elite Mastercard, d’ailleurs, ne chicane vraiment pas avec la limite des dépenses. C’est 100 000 euros, rien que ça, par mois… "C’est une carte de crédit de prestige", explique Ulrike Pommee, porte-parole chez Belfius. Et pour cause : elle est délivrée aux clients ayant un patrimoine financier de plus de 2,5 millions d’euros logés auprès de la banque. "Cette limite peut être adaptée, à la baisse."

(...)