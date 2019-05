1

Ce qui est probablement arrivé avant le crash des Boeing 737 Max

Le 29 octobre 2018, un Boeing 737 Max de la compagnie indonésienne à bas coûts Lion Air, livré deux mois plus tôt, plonge en mer 13 minutes après le décollage. Le 10 mars dernier, un avion du même type, affrété par Ethiopian Airlines, percute violemment le sol six minutes après avoir décollé. Il avait été livré quatre mois plus tôt, le lendemain du crash de Lion Air…