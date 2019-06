Afin de se faire connaître davantage auprès d'un public n'ayant pas encore testé le vélo électrique partagé, la start-up bruxelloise a décidé de proposer ses vélos gratuitement tous les dimanches de l'été (c'est-à-dire à partir de vendredi). Pratiquement, tous les trajets de moins de 20 minutes seront automatiquement et intégralement remboursés (le plafond de 20 minutes garantit qu’il y ait des vélos en suffisance tout au long de la journée). Billy Bike entend, par cette initiative originale, encourager un maximum d'usagers à s’essayer au vélo électrique à Bruxelles. "Il n'y a pas de meilleure occasion qu'un dimanche ensoleillé pour tester un Billy Bike et découvrir le moyen le plus rapide et le plus facile de circuler en ville", explique Pierre de Schaetzen. Ce n'est pas la première fois que Billy Bike donne la possibilité, à qui le veut, de tester son service. En février, lorsqu'une grève nationale avait fortement perturbé les transports en commun bruxellois, la plateforme avait remboursé ses clients.





free floating (ou "stationnement libre"). Cela signifie que les vélos peuvent être trouvés et déposés après usage dans la zone comprenant les quatre communes bruxelloises couvertes, actuellement, par Billy Bike. Les autres caractéristiques du vélo, à la fois robuste et fonctionnel (avec son grand panier pouvant transporter jusqu'à 20 kg), tiennent aux fonctionnalités de l'application mobile: il est géolocalisable, réservable (avec un délai maximal de 15 minutes) et libérable avec un cadenas connecté (via Bluetooth). "La facilité d'utilisation joue un grand rôle dans l'attrait du vélo électrique partagé aux yeux des habitants d'une ville moderne, indique Pierre de Schaetzen. C'est pourquoi nous voulons placer un vélo à chaque coin de rue à Bruxelles". Billy Bike fonctionne en