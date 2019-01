La SNCB va renforcer son offre de trains ce dimanche dans le cadre de la marche pour le climat et augmenter la capacité de te trains existants mais il n'y aura pas de "green ticket" à prix réduit cette fois-ci.

Dans le cadre de la marche pour le climat organisée ce dimanche, la SNCB est en discussion cette fois-ci encore avec les organisateurs pour tenir compte le mieux possible des flux de voyageurs. A cette occasion, la SNCB va ainsi renforcer son offre de trains ce dimanche et augmenter la capacité de trains existants. La nouvelle marche en faveur du climat, Rise For Climate, se tiendra dimanche à Bruxelles. Ecolo insiste sur le besoin de prévoir un tarif spécial pour se rendre à la manifestation. La députée Sarah Schiltz interpellera demain le ministre de la mobilité, François Bellot (MR), à ce sujet.

La SNCB a de son côté annoncé ne pas proposer de green ticket pour la marche de dimanche. Elle souligne cependant que les utilisateurs peuvent opter pour un billet "week-end", 50% moins cher qu’un billet standard ou, le cas échéant, profiter des tarifs pour les groupes de plus de 15 personnes qui permettent une réduction de 70%.

Ainsi, concrètement :

La SNCB a prévu la mise en service de 10 trains supplémentaires aller-retour au départ de plusieurs villes du pays. De plus, 36 trains seront renforcés. Dans les trains arrivant entre 12h et 14h à Bruxelles-Nord, plus de 50.000 places seront ainsi au total proposées, ce qui correspond à quasi un doublement de notre offre. La pointe du soir est organisée en miroir par rapport à l’offre du midi.

Par ailleurs, concernant l’offre du soir, la SNCB assurera 5 trains par heure entre Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord. L'entreprise ferroviaire invite ainsi les voyageurs à regagner les gares de la jonction également à pied ou via la STIB afin de contribuer à répartir au mieux les différents flux.

Pour les personnes qui souhaitent se rendre à Bruxelles ce dimanche-ci, la SNCB invite les voyageurs à:

- Soit à opter pour un billet « week-end », 50% moins cher qu’un billet standard

- Soit, le cas échéant, à profiter de nos tarifs pour les groupes de plus de 15 personnes, qui permettent une réduction de 70%.

- Le Go Pass est également un produit avantageux pour les moins de 26 ans.

"La SNCB remercie ses voyageurs de planifier leurs trajets en tenant compte de l’affluence possible afin que les flux éventuels puissent, le cas échéant, être répartis au mieux entre les différents trains. Il est par exemple conseillé aux voyageurs de se déplacer avant 12h. De même, la SNCB invite ses voyageurs à anticiper l’achat de leur titre de transport (en gare ou sur notre site internet) pour éviter la file au guichet ce dimanche ou aux automates de vente" explique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.