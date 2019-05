Plus de 300 millions de dollars. C’est la somme que l’américain Getaround, spécialiste de l’autopartage, a mis sur la table, fin avril, pour racheter son concurrent, le français Drivy, déjà présent en Belgique. "Nous avons un modèle à la fois très semblable et complémentaire à Drivy", nous explique Sam Zaid, l’un des fondateurs et le patron de Getaround par téléphone depuis la Californie.