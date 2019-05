Un an presque jour pour jour après l’ouverture de sa nouvelle extension consacrée à la haute mer le 19 mai 2018, Nausicaá a atteint son objectif : un million de visiteurs entre mai 2018 et mai 2019. Celui qui est devenu le plus grand aquarium d’Europe avec son énorme bassin de 10 000 m3, y est arrivé. C’est "une progression de notre fréquentation de 84 %", indique Mathilde Doyer, attachée de presse pour le marché Europe. Comparé aux quelque 600 000 visiteurs annuels en moyenne au cours des dernières années.

(...)