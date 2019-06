Dans un long entretien accordé en exclusivité à la chaîne CBS, Tim Cook, le CEO du géant tech Apple assure moins s'inquiéter des enquêtes américaines relatives aux pratiques anticoncurrentielles que des possibles représailles commerciales de la Chine sur fond de guéguerre politique.

"Je ne pense pas que quiconque de raisonnable puisse en arriver à la conclusion qu'Apple est un monopole. Notre part de marché est beaucoup plus modeste. Nous n’avons aucune position dominante", a affirmé Tim Cook sur le plateau de CBS News, relativisant largement les diverses actions menées par le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission afin de déterminer si les GAFA ont oui non une position monopolistique.

Le CEO de la firme de Cupertino a eu l’occasion de répondre par média interposé aux accusations de la candidate démocrate à la présidence, Elizabeth Warren. Elle a notamment estimé qu'Apple devait mettre un terme à l'App Store, gérant de façon omnipotente les applications de concurrents directs.

"Je désapprouve nettement cet avis. C’est un argument qui vous mène sur la voie qui veut que Walmart ne devrait pas proposer de marque alternative ou maison", a ironisé Tim Cook.

Le patron d’Apple se dit en tout cas plus inquieté par d’éventuelles manipulations dans le cadre de la campagne présidentielle, jugeant "hors de contrôle" la problématique des fake news, et par l’escalade des tensions commerciales entre Trump et Xi Jinping.

La Chine, qui n'a pas encore directement ciblé Apple, pourrait selon certaines sources imposer des tarifs de 25% sur certains des modèles d'iPhone, ce qui pourrait naturellement avoir un douloureux impact sur les ventes du groupe.

"Je sais que les gens pensent que l'iPhone est fabriqué en Chine mais il est assemblé en Chine. La vérité est que l'iPhone est construit un peu partout. De tels tarifs heurteraient tous ces pays", a senti bon de nuancer l’actuel CEO d’Apple qui a ses entrées à la Maison Blanche et surtout le luxe de pouvoir confier ses désaccords sur certains points directement avec le président américain.

Quant au fait que Donald Trump et son administration aient justement banni du marché américain le numéro deux mondial des smartphones, le chinois Huawei, Tim Cook ose espérer que "le niveau de respect mutuel" entre rivaux commerciaux évitera toute riposte.