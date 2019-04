Pour pas mal de monde, se rendre chez un carrossier pour une réparation, c’est un peu comme aller chez le dentiste… Ça n’a rien de très agréable, mais il faut bien y passer. Très souvent, d’ailleurs, on repousse la prise de rendez-vous le plus tard possible !

C’est pour améliorer l’expérience du client et fournir du boulot aux carrossiers - surtout durant leurs heures creuses - que la plateforme Carfixer a été créée au sein de Startup Factory. Le studio bruxellois en a confié les manettes à Anthony Puech, ingénieur français basé à Bruxelles depuis plusieurs années. "Le secteur de la carrosserie est encore très peu digitalisé, explique le fondateur de Carfixer. Or, on a là un outil qui peut apporter une solution de win-win pour les deux parties concernées."

Carfixer se présente comme une "place de marché" de mise en contact entre clients et carrossiers. Le mode opératoire est très simple. Victime d’un accident ou d’un acte de vandalisme ayant endommagé la carrosserie, le client peut télécharger une ou plusieurs photos des dégâts.

En introduisant un code postal et la plaque d’immatriculation (nécessaire pour connaître le modèle et les spécificités du véhicule), il est directement informé du nombre de carrossiers auxquels sera envoyé son dossier. "En moins de 24 heures, le client reçoit les trois meilleurs devis soumis par nos partenaires. Ce sera au client de choisir l’offre qui lui semble la plus intéressante et de prendre rendez-vous en ligne avec le carrossier retenu", indique M. Puech.

Anthony Puech © Alexis Haulot



Actuellement, Carfixer travaille avec 130 carrossiers indépendants répartis à travers la Belgique. La start-up dit ne travailler qu’avec des carrossiers certifiés. À ce titre, ils répondent aux normes de qualité les plus strictes. Carfixer est gratuit et sans obligation de réparer. Une commission de 5 %, à charge du carrossier, sera perçue uniquement si les travaux de réparation - couverts par une garantie de 2 ans - sont effectués.

Carfixer a développé deux offres. Dans un premier temps, Anthony Puech avait ciblé les particuliers. Le mois dernier, une offre corporate a été lancée à destination des gestionnaires de flottes automobiles. Europcar et Manpower, qui gèrent un parc de plusieurs milliers de véhicules en Belgique, figurent parmi les premiers gros clients de Carfixer. "Globalement, on tourne autour d’une réparation par jour. Toutes les fondations sont aujourd’hui en place pour grandir. Notre objectif est d’atteindre 60 à 70 réparations quotidiennes d’ici la fin des 2021", avance Anthony Puech.

Les revenus sont encore assez modestes et le break-even n’est pas attendu avant l’automne 2020. Carfixer a effectué une première levée de fonds de 375 000 euros, dont un prêt convertible de 70 000 de la SRIB (finance brussels). La jeune pousse est déjà en train de préparer une deuxième levée (de l’ordre de 600 000 euros) afin de finaliser une solution "SaaS" (Software-as-a-Service) pour le marché belge et, surtout, de partir à la conquête d’autres marchés.

Dernier élément important : la carrosserie n’est qu’une première étape dans la stratégie de Carfixer. Très prochainement, la start-up complétera son offre par le vitrage automobile. Une fusion avec Checkly - qui permet aux gestionnaires de flotte de numériser entièrement le processus de carcheck - est également en cours.

Société: Carfixer (Bruxelles) - Portrait: Anthony Puech (fondateur) - Site web: CarFixer.





L'avis du coach Roald Sieberath (Leansquare)

Roald Sieberath © D.R.



Les marketplaces ou places de marché : le concept est inusable pour les start-up ! Les catégories clés sont déjà prises, comme Airbnb pour le marché de la nuitée. Mais il reste plein de niches intéressantes à explorer. Quand on regarde de plus près les process business tels qu’ils existent aujourd’hui, nombreux sont ceux qui gagneraient à être disruptés ou, à tout le moins, transformés. C’est le cas avec Carfixer, qui veut simplifier et lisser la relation avec les carrossiers. Un automobiliste avec un véhicule endommagé appréciera la rapidité et l’aisance avec laquelle il va trouver plusieurs prestataires potentiels.

Le projet bénéficie de l’expérience de Jean-Pierre Scheyvaerts, fondateur de Wondercar, qui connaît l’industrie comme sa (son) (vide-) poche. Après une phase de lancement, Carfixer est en train de trouver les endroits où sa proposition de valeur résonne le mieux. C’est notamment le cas du vaste public des conducteurs non assurés pour les petits dégâts (wear&tear) ou, plus récemment, à travers une approche B2B à l’attention des gestionnaires de flottes qui veulent, eux aussi, se simplifier la vie. Carfixer vise à la qualité des leads qu’elle apporte aux carrossiers, en disqualifiant certaines demandes mal calibrées. Les premiers chiffres sont encourageants. Ils vont certainement s’amplifier à mesure que le public trouvera normal de procéder par ce mode de courtage et de comparaison des offres. Un bon projet à suivre !