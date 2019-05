La société SpaceX a indiqué vendredi que les 60 premiers satellites de sa constellation d'internet à haut-débit Starlink fonctionnaient bien et seraient moins visibles depuis la Terre quand ils auront atteint leur orbite finale.

La firme d'Elon Musk a créé un phénomène inédit dans le ciel depuis le lancement simultané, le 23 mai dernier, d'une grappe de 60 satellites qui apparaissent depuis comme un "train" de points lumineux depuis le sol, à l'oeil nu.

De multiples observateurs ont photographié et filmé depuis une semaine l'étonnante file, qui traverse le ciel en quelques minutes.

Mais des astronomes craignent que la future constellation, qui pourrait compter jusqu'à 12.000 satellites pour fournir le globe entier en internet à haut débit, ne brouille toutes les observations par télescopes depuis la Terre. Elon Musk, jusqu'à présent, avait balayé ces inquiétudes, suscitant des critiques.

Dans son communiqué de vendredi, SpaceX annonce que "les 60 satellites ont déployé leurs panneaux solaires avec succès, ont généré de l'énergie et communiqué avec les stations au sol".

"Egalement, merci de noter que l'observabilité (sic) des satellites Starlink est spectaculairement réduite au fur et à mesure qu'ils montent leur orbite à une distance plus grande et s'orientent avec leurs antennes (...) tournées vers la Terre et leurs panneaux solaires à l'arrière du corps du satellite", a ajouté la société.

Les satellites ont initialement été libérés par une fusée SpaceX à 450 km d'altitude, ensemble. Progressivement, ils se sont séparés les uns des autres, sur une même file, et ont ouvert leurs panneaux solaires, qui reflètent la lumière du Soleil. Pendant les prochaines semaines, ils vont chacun monter à 550 km.

Le degré de réflectivité des satellites à cette orbite finale dépendra de l'angle exact des appareils par rapport à la Terre. Les astronomes ont de facto remarqué qu'ils étaient moins lumineux depuis quelques jours, par rapport aux premières observations.