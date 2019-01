A la demande des parlementaires fédéraux et dans le cadre de la restructuration annoncée le 10 janvier par l'entreprise publique de télécoms, les permanents syndicaux de Proximus sont entendus ce mercredi matin en commission Infrastructure de la Chambre. L'après-midi, ce sera au tour de la CEO de Proximus, Dominique Leroy, et du président du conseil d'administration, Stefaan De Clerck, d'être auditionnés.

Le premier à prendre la parole, c'est Bart Neyens, du syndicat socialiste flamand Acod. "Nous aurions préféré ne pas être ici", lance-t-il d'emblée.



Evoquant le désormais ex-ministre de tutelle de Proximus, Alexander De Croo (Open VLD), le syndicaliste déplore qu'en quatre ans, "il n'y a eu aucune concertation avec les organisations syndicales, ni d'ailleurs quand il a annoncé vouloir l'arrivée d'un quatrième opérateur télécoms. Nous ne l'avons jamais vu, jamais entendu, sauf par des tweets".

Bart Neyens charge le management de Proximus : "nous constatons que le désintérêt vis-à-vis du personnel s'installe". Et d'expliquer le peu d'heures de formation offertes aux employés, par exemple.

Il souligne que Proximus a créé beaucoup de filiales (Scarlet, Connectimmo...), au sein desquelles on compte désormais plus de travailleurs (15.000) qu'en interne (12.500).

Concernant les 1900 suppressions d'emplois envisagées par la direction de Proximus, Bart Neyens rappelle que les syndicats s'opposent à des licenciements secs. "Il ne faut pas oublier qu'en outre, il y aura 900 départs naturels dans les trois ans."

"Les économies vont se faire au détriment du personnel"



Quant au plan d'économies de 240 millions d'euros que l'entreprise veut réaliser en trois années, "il va se faire au détriment du personnel, pas des actionnaires".



Proximus a annoncé vouloir embaucher 1250 nouveaux collaborateurs dans le cadre de l'évolution digitale de l'entreprise. Le responsable de l'Acod questionne encore certains types de profil recherchés. "Des soudeurs. Quel rapport avec le plan de transformation "shift to digital" ?"

En conclusion, Bart Neyens souligne que, si Proximus est tout de même "une bonne entreprise, elle manque de vision, de stratégie. Nous souhaitons dès lors que l'actionnaire majoritaire (l'Etat, à 53%, NdlR) fasse quelque chose".

Aux parlementaires : "Aidez-nous"



Jean-Claude Philippon, le président du SLFP Proximus, s'exprime pour lancer, selon les mots de la présidente de la commission Karin Lalieux (PS), "un cri, un appel au secours". "On a plus à faire à un plan financier qu'industriel, dont Proximus a pourtant besoin. Pour cela, il faut de l'argent mais l'entreprise en a : 15 millions d'actions en mains propres, ce qui fait 350 millions d'euros, et 500 millions d'euros de dividendes payés chaque année", dit-il. "Le plan de transformation est nécessaire mais ce n'est pas au personnel à le payer." Et, interpellant les députés : "Nous vous demandons de résoudre ce problème".





Après ces allocutions, plusieurs députés posent des questions aux invités de la matinée.







Peter Dedecker (N-VA) a plus que crispé les représentants syndicaux quand il a plaidé pour une privatisation totale de Proximus et qu'il a sous-entendu que l'entreprise est cogérée par les syndicats.





"Je n'ai pas Disney à la maison"







La volonté des libéraux flamands de laisser un quatrième opérateur télécoms s'installer en Belgique n'est pas non plus très bien passée. "Je suis choqué d'avoir entendu que l'arrivée d'un quatrième opérateur pourrait ramener de l'emploi. On ne doit pas regarder la même chaîne. Moi, je n'ai pas Disney à la maison", lance Laurent Malengreaux, permanent Setca.







Des parlementaires de l'opposition (PS, s.pa, Ecolo) veulent savoir si les travailleurs faisant partie du plan de départ pourront prétendre à un des 1250 emplois que Proximus veut créer. Très remonté, Stéphane Daussaint, responsable de la CSC Transcom, déclare : "Je me demande si Proximus a la volonté de recruter en interne mais je crois qu'on va pleinement vers une sous-traitance, et probablement à l'étranger".





Laurent Malengreaux donne son opinion sur une éventuelle source alternative pour financer le plan d'économies de Proximus. "Quand on évoque avec la direction la piste d'une réduction des dividendes, on nous répond que ce ne serait pas bon pour l'action de Proximus. Je ne pense donc pas que c'est une option pour le conseil d'administration de Proximus." Stéphane Daussaint parle même d'un plan "shift to the dividendes" plutôt que "shift to digital".