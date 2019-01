Les représentants du personnel de la Sonaca envisageaient depuis quelques jours de façon sereine la présentation du plan stratégique à trois ans faite ce lundi matin, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, par la direction de l'entreprise d'aéronautique basée à Gosselies. Ils avaient raison car l'impact sur l'emploi est minime : seuls 80 postes de travail maximum devraient être supprimés dans les trois années à venir et uniquement sur base volontaire.







Aucun licenciement à l'horizon, donc. La direction opte pour des fins de carrière allégées et des départs volontaires en pension anticipée.





La Sonaca, fleuron industriel wallon, envisage même des embauches puisqu'elle compte rapatrier à Gosselies certaines de ses activités à haute valeur ajoutée : pièces de rechange, étirage, métaux durs et l'assemblage du F35 qui doit remplacer les F16 belges. Il ne s'agit encore que d'opportunités, à précisé la direction. Ces mesures ne sont pas reprises dans le plan stratégique présenté ce matin.







L'entreprise va toutefois intensifier, dans son usine de Roumanie, l'assemblage de l'Airbus A320 et déplacer vers sa filiale brésilienne toutes les activités de tôlerie légère. Les ouvriers de Gosselies qui perdraient leur travail à cause de ces délocalisations seront formés à de nouvelles compétences.





Un effort sur la productivité sera demandé au personnel, ce qui inquiète les syndicats. En effet, la charge de travail devient assez lourde au sein de l'entreprise, sans que des mesures "bien-être" compensatoires soient prises.







Un investissement de plusieurs millions d'euros a été annoncé par la direction afin d'acheter de nouvelles machines, de nouveaux équipements, visant à ce que la Sonaca reste compétitive.







Après avoir réalisé de confortables bénéfices ces dernières années, le chiffre d'affaires 2018 de l'entreprise n'était que proche de l'équilibre. C'est que la Sonaca digère encore le rachat en juin 2017 du groupe américain LMI, rappelle Gérald Scheepmans, permanent CNE.







"Et puis, il ne reste que deux gros acteurs dans le secteur aéronautique, Boeing et Airbus, qui font donc la pluie et le beau temps. Ils rachètent stratégiquement des entreprises qui fournissent des pièces détachées et opèrent sur les prix des pièces une pression énorme. Les ventes deviennent donc moins profitables", explique-t-il. Faisant référence au remplacement des F16 belges par des F35 , le permanent syndical souligne encore "le flou qui entoure l'activité militaire à la Sonaca. Aucun contrat n'est encore signé. C'est un gros point d'interrogation".