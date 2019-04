Quasiment toutes les villes du monde ont adopté des réglementations pour réguler le phénomène Airbnb et limiter sa montée en puissance sur leur territoire. Car Airbnb est régulièrement accusé d’assécher le marché immobilier local et de contribuer ainsi à la crise du logement. Logique : les locations courtes s’avèrent généralement beaucoup plus rentables pour les propriétaires que les locations de longue durée. Dans les grands centres touristiques, sont dès lors apparus des loueurs (semi-) professionnels détenant plusieurs biens et, parfois même, des dizaines de logements mis en location. Assez loin du modèle initial prônant l’économie collaborative entre particuliers. (...)