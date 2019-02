Lancer un réseau social à partir de rien pour concurrencer Facebook, c’est possible quand on a la trésorerie de Google. Mais ce n’est pas toujours le plus riche qui gagne.

C’est ce que Google vient de découvrir avec l’insuccès de son réseau Google + qui, s’il restera accessible aux professionnels, va disparaître aux yeux des particuliers, notamment suite à une faille de sécurité qui met à mal la réputation du géant américain. C’est que, en Europe, le RGPD (Règlement européen pour la protection des données personnelles) a singulièrement accru le risque pour les réseaux manipulant les données des utilisateurs. La disparition programmée du réseau Google + aura lieu en deux phases, pour permettre aux utilisateurs de récupérer leurs données (photos, notamment). Plus de nouveaux comptes dès le 4 février, et fermeture totale le 2 avril.