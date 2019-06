En s'attaquant au géant Huawei, le gouvernement américain pourrait bien bouleverser tout le marché mondial du smartphone, en repli récemment mais dans lequel le groupe chinois tirait largement son épingle du jeu.

Sur le premier trimestre 2019, la vente de smartphones a reculé de 2,7% au niveau mondial selon les données du cabinet Gartner, souffrant notamment de la baisse de Samsung et Apple, respectivement numéro un et numéro trois mondial.

Dans la morosité ambiante, Huawei semblait en revanche inarrêtable: en un an ses ventes s'affichent en hausse de 44,5%, portée par la Chine et l'Europe. Une dynamique qui pourrait souffrir de l'interdiction énoncée par la Maison Blanche, visant à empêcher tout groupe technologique américain de collaborer avec le géant installé à Shenzhen.

"50% de leur chiffre d'affaires sur le smartphone se fait en Chine, un marché sur lequel les décisions américaines n'auront aucun impact. Ailleurs, si les interdictions se confirment ce sera plus difficile", estime Dexter Thillien, analyste chez Fitch Solutions.

L'Europe et l'Amérique Latine pourraient, en effet, être plus sensibles à l'évolution de la situation: crainte sur les éventuelles mise à jour d'Android, quand bien même Google se veut rassurant à ce niveau; incertitude sur la présence ou non d'applications très populaires ... Autant de sujets qui peuvent inquiéter les consommateurs.

"L'impact des sanctions semble déjà tangible pour Huawei, en Espagne par exemple on observe une baisse certaine des ventes pour le groupe. Il y a une inquiétude de la part des consommateurs quant à la capacité de Huawei à fournir les mêmes services que ses concurrents", explique ainsi Jules Huvé, associé en charge du secteur télécoms pour le cabinet Mazars.

Un marché très concurrentiel

Extrêmement concurrentiel, le marché du smartphone concentre également sa valeur sur le haut de gamme, qui profite avant tout à Samsung, Apple et Huawei, quand les autres cherchent à s'y faire une place.

S'en faire évincer représenterait une perte importante pour Huawei. Or, difficile de se maintenir à de hauts niveaux de prix si l'on est coupé de l'approvisionnement des meilleurs composants, souvent américains, ou privé de certaines applications très populaires liées à Google.

"Samsung, sur le haut de gamme, pourrait être le grand gagnant de cette situation. Ils ne sont pas pris dans la guerre commerciale qui est très polarisée Chine-Etats Unis, ils ne représentent pas une menace en termes de géopolitique", affirme Julien Huvé.

La situation est plus délicate pour l'américain Apple, dont la Chine est le principal marché, et qui pourrait prendre des coups dans l'affrontement entre Pékin et Washington.

Restent les autres fabricants, chinois en particulier, dont plusieurs, au premier rang desquels Xiaomi ou OnePlus, tentent de se faire une place sur le marché haut de gamme.

La 5G attendue pour relancer le marché

"Ils ne sont pas encore très importants en Europe", observe Dexter Thillien, "ils pourraient récupérer un peu de part de marché mais leur notoriété n'est pas encore là, et il leur faut du temps pour construire leur marque".

Sans parler du fait que tous construisent des appareils utilisant Android et intégrant des puces américaines: la menace d'une interdiction les touchant à leur tour est donc réelle, avec un impact potentiellement plus fort que pour Huawei.

"OnePlus ou Xiaomi tentent de monter en gamme mais on peut cependant douter, à date, de leur capacité à prendre une place plus importante sur le segment haut du marché. Samsung et Apple, notamment avec la 5G, peuvent vraiment être les accélérateurs du marché sur cette tranche", analyse Julien Huvé.

Pour Huawei, le salut consiste peut-être à jouer la montre. Car tout le marché du smartphone semble en attente, avec l'avènement de la 5G pour laquelle les appareils compatibles ne sont pas encore légion.

Dexter Thillien s'attend ainsi à "une baisse des volumes plus conséquente qu'attendue sur l'année" pour les smartphones, dans le monde entier.