Cela devient décidément une habitude: ce lundi, on a appris que l’auditorat du travail du Hainaut avait fait fermer, vendredi, les installations de la cantine du chantier Google (qui construit un data center), à Baudour. Les neuf personnes employées au sein de cette cantine travaillaient partiellement au noir. Ce n’est jamais que la quatrième infraction en trois mois constatée sur ce chantier.

Travailleurs anglais, hongrois, bulgares et roumains en infraction

Debut décembre, 227 travailleurs en situation illégale avaient été découverts lors d'une descente de l'auditorat du travail du Hainaut. Parmi eux, des Anglais et de nombreux Hongrois. Fin novembre, l’auditorat, aidé de 23 inspecteurs spécialisés en dumping, venus de toute la Belgique, de trois policiers et de dix interprètes en langues bulgare et roumaine, avait déjà bloqué les badges d’accès de 105 travailleurs. Vingt-neuf d’entre eux avaient produit de faux documents de détachement “A1” et ces faux ont été confirmés par la Bulgarie. Septante-six autres travailleurs roumains n’avaient pas de document de détachement “A1” malgré un premier contrôle organisé précédemment qui avait déjà mis le même problème en évidence. En outre, selon l’Auditorat, ces travailleurs ne savaient pas tous sous quel statut ils travaillaient. Google avait réagi en expliquant qu’il avait demandé à la société de construction ISG, responsable de tous les travailleurs sur le site, de coopérer pleinement avec les services d’inspection sociale et de résoudre le problème le plus rapidement possible.

L'auditeur du travail a d'ailleurs indiqué ce lundi que les amendes et régularisations ont été payées, soit environ 1,5 million d'euros en amendes pénales et 1,5 millions d'euros en régularisations.

Restauration impossible

La nouvelle enquête de l’auditorat du travail montre que ce n’est pas le cas. Selon la justice, , les neuf personnes actives au sein de la cantine étaient déclarées 3 à 4 heures par jour, via une société d’intérim, alors qu’elles prestaient entre 8 et 10 heures par jour. “Le responsable de la cantine a tout de suite reconnu l’infraction”, a indiqué à Belga l’auditeur du travail, Charles-Eric Clesse. “Le salaire afférent aux heures non déclarées était payé en noir à partir de la caisse de la cantine”.

Les scellés ont été placés sur la cantine et les badges des travailleurs ont été bloqués. La cantine est donc fermée et plus aucun ouvrier du chantier Google ne peut donc se restaurer sur place.

“Le sous-traitant en charge de cette cantine ne peut faire appel à un autre personnel, il doit absolument régulariser les salaires des travailleurs en place et payer la régularisation”, a encore indiqué M. Clesse.