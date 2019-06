8 des 10 villes les plus chères au monde pour les expatriés sont asiatiques. Hong Kong, Tokyo et Singapour sont en tête. Tunis est la ville la moins chère. Bruxelles est en 77e position.

L’enquête porte sur plus de 500 villes dans le monde. Le classement de cette année comprend 209 villes réparties sur les cinq continents et mesure le coût comparatif de plus de 200 articles à chaque endroit, y compris le logement, le transport, l’alimentation, les vêtements, les articles ménagers et le divertissement. Et une fois encore, l'étude révèle que l'Asie est le continent le plus cher pour les expats. En cause : les coûts élevés des biens de consommation pour les résidents à l’étranger et le dynamisme du marché immobilier. Hong Kong est à nouveau en tête de classement suivie par Tokyo et Singapour. Les autres villes figurant dans le top dix sont Zurich (5), Shanghai (6), Achgabat (7), Pékin (8), New York (9) et Shenzhen (10). Les métropoles les moins chères au monde pour les expatriés sont Tunis (209), Tachkent (208) et Karachi (207).

Seule une ville européenne figure parmi les dix métropoles les plus chères. Il s'agit de Zurich, qui arrive au cinquième rang, devant Berne (12). Genève (13) a perdu deux places.

Les villes des États-Unis ont grimpé dans le classement en raison de la force du dollar américain par rapport aux autres grandes devises, ainsi que de la baisse importante du nombre de villes dans d’autres pays. New York a grimpé de quatre places pour se classer au 9e rang, le plus haut niveau pour la région.

Tunis est la ville la plus accessible aux expats

Au Moyen-Orient, c'est encore Tel-Aviv (15) qui reste la ville la plus chère de la région, suivie de Dubaï (21), Abu Dhabi (33) et Riyad (35). La capitale égyptienne du Caire est la moins chère de la région (166). « De nombreuses devises du Moyen-Orient sont liées au dollar américain, ce qui a poussé les villes vers le haut du classement, au même titre que les fortes hausses constatées pour les logements locatifs destinés aux expatriés » selon Cindy Van Loo, consultante en mobilité chez Mercer Belgique, à la base de cette étude mondiale.

Même si elle quitte le top dix des dix métropoles les plus chères pour les expatriés, N’Djamena, au Tchad reste la ville la mieux classée d’Afrique (11). Suivent Victoria (14), avec un gain de sept places, et Kinshasa (22), qui gagne quinze places. Libreville (24) a perdu six places. En perdant une place, Tunis (209) en Tunisie se classe comme la moins chère de la région et du monde.

Bruxelles perd des plumes

Notre capitale tombe dans le classement et se retrouve quant à elle à la 77e place. Une baisse principalement due à l'évolution des autres villes du classement. C'est ce qu'explique Cindy Van Loo. « Malgré des hausses de prix modérées dans la plupart des métropoles européennes, les devises du vieux continent se sont affaiblies par rapport au dollar, ce qui a fait baisser le classement de la plupart des villes. D’autres facteurs comme les problèmes de sécurité récents et les inquiétudes relatives aux perspectives économiques ont affecté la région », explique encore Cindy Van Loo.

Les expats ont un coût...mais ils rapportent beaucoup

Selon le rapport Global Talent Trends 2019 de Mercer, 65 % des employeurs de tous les secteurs et de tous les pays ont recours à des programmes de mobilité pour optimiser leurs stratégies de main-d’œuvre. De ce fait, les organisations multinationales évaluent soigneusement le coût de l’expatriation de leurs salariés. La 25e enquête annuelle de Mercer sur le coût de la vie révèle qu’un certain nombre de facteurs, notamment les fluctuations monétaires, l’inflation des biens et services et la volatilité du prix des logements, contribuent au coût global d’expatriation des salariés affectés à l’international.

« Dans une économie axée sur les compétences, entraînée par la disruption numérique et la nécessité d’une main-d’œuvre connectée à l’échelle mondiale, le déploiement d’expatriés est un aspect de plus en plus important de la stratégie concurrentielle des entreprises mondiales », affirme Ilya Bonic, présidente du pôle Career, chez Mercer. « Envoyer des salariés à l’étranger apporte de nombreux avantages personnels et organisationnels, notamment le développement professionnel, l’expérience mondiale, de nouvelles compétences et la réaffectation des ressources. En proposant des régimes de rémunération équitables et concurrentiels, les organisations peuvent faciliter une mobilité favorable aux résultats commerciaux. »