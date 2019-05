Combien de personnes travaillent à l’aéroport de Bruxelles ? Le sujet a toujours été controversé et polémique. On se souvient notamment de riverains et de ministres bruxellois n’hésitant pas à qualifier de "mensongers" les chiffres avancés par l’aéroport, le soupçonnant de se montrer plus grand qu’il ne l’est en réalité.