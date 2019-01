Entreprise Le retour du givre présent sur les caténaires a provoqué de nombreuses perturbations sur le rail hier matin.

La circulation sur le rail a été fortement perturbée entre Ottignies et Bruxelles ce vendredi, et cela concernait aussi la ligne Namur-Bruxelles sur le tronçon entre Ottignies et Watermael-Boitsfort de la ligne 161.

En effet, de la glace s’est accumulée sur les caténaires, ce qui a gêné l’alimentation électrique lors du passage des premiers trains qui se sont retrouvés immobilisés.

Plusieurs trains se sont donc retrouvés à l’arrêt de nombreuses heures. C’était le cas à Genval, Rixensart ou encore Profondsart. Il y avait des passagers à l’intérieur de ce dernier qui ont dû patienter jusqu’à l’arrivée d’une motrice en provenance de Namur pour le remorquer. De plus, certains trains en direction de Bruxelles ont, eux, été déviés via Louvain.

(...)