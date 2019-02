Entreprise Face aux propositions avancées par la FEB pour une "meilleure gouvernance" et une évolution du monde du travail, aussi bien en termes de salaires, de compétitivité mais aussi de dépenses publiques et autres, la FGTB n'a pas tardé à nous donner sa réaction.





Robert Vertenueil, le président de la FGTB, est clair: "Revenir sur l'indexation des salaires, alors que c'est un facteur de stabilisation sociale, c'est dire aux travailleurs que ce sont juste des esclaves." Le syndicaliste dénonce le fait que le patronat reçoit presque autant d'aides à l'emploi par exemple, environ 13 milliards d'euros chaque année, alors que l'impôt des sociétés (Isoc) ne rapporte qu'environ 14 milliards d'euros. "Réduire l'impôt des sociétés ? Ils veulent juste récupérer autant d'argent qu'ils 'perdent' dans l'Isoc", dénonce-t-il.

"Un jour, il va se passer des choses que plus personne ne pourra maîtriser"

Après avoir découvert le mémorandum de la FEB, les syndicalistes sont descendus devant le siège de la fédération afin de manifester leur mécontentement. Là aussi, Robert Vertenueil dénonce une injustice: "Je constate que le gouvernement estime que la FEB mérite d'être protégée contre une manifestation citoyenne, puisqu'ils ont déployé une petite armée de policiers pour nous empêcher de manifester. Ils prennent donc clairement partie, ils se rangent du côté du plus fort. C'est une déclaration de guerre qu'ils font. C'est incroyable, à l'époque des gilets jaunes et autres mouvements sociaux. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ça ne peut qu'inciter les gens à faire la grève le 13 février", nous dit-il.

"La FEB ne veut même pas négocier l'AIP (Accord interprofessionnel). C'est un mépris total de la part de ce patronat, car ils ne représentent pas tous les patrons, pas tous les entrepreneurs et petits indépendants du pays. Un jour, il va se passer des choses que plus personne ne pourra maîtriser."

Concernant la proposition de réforme de la concertation entre les Régions et l'Etat fédéral présentée par la FEB, Robert Vertenueil estime que ce n'est qu'une proposition "politique". Que les patrons ne s'entendent d'ailleurs pas sur cette proposition qui viserait à faire "éclater encore plus la Belgique". "Les négociations doivent rester sous le chapeau fédéral. C'est une insulte de prétendre vouloir régionaliser ça, alors que des entreprises sont actives aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre".

Réaction des jeunes CSC

Les jeunes CSC réagissent aussi au plan proposé par la FEB. Ils dénoncent les conditions de travail actuelles des jeunes, et que les propositions de la FEB ne peuvent qu'empirer.

"72,4% des jeunes travailleurs francophones n’ont toujours pas de CDI un an après leur sortie des études: ce faible taux de contrat à durée indéterminée génère dans la vie des jeunes un sentiment d’insécurité. De plus, 29,4% des jeunes travailleurs francophones ont postposé leur projet de quitter le domicile familial à cause de leur situation professionnelle: moins d’autonomie pour les jeunes. Enfin, 27% des jobistes étudiants travaillent plus de 16 heures par semaine: moins de recours aux jobs étudiants permettraient dès lors aux jeunes de consacrer plus de temps à leurs études", constatent-ils dans un communiqué.