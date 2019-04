C’est une information qui a suscité le plus grand scepticisme auprès des analystes. On pourrait même dire qu’elle avait de quoi intriguer les observateurs du monde bancaire. Le magazine d’affaires allemand Manager Magazine rapportait mardi soir que Ralph Hamers, le patron d’ING, avait initié des discussions avec le gouvernement allemand et Martin Zielke, le patron de Commerzbank, en vue d’une fusion entre les deux banques.

(...)