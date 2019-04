La compagnie aérienne va désormais vous faire payer 25 euros si vous prenez l'avion avec un enfant de moins de 24 mois sur vos genoux. "Aucune autre compagnie aérienne ne prévoit ce genre de supplément", dénonce Test-Achats. Ce "tarif bébé", passé inaperçu, fait évidemment grincer des dents du côté de l'organisation de défense des consommateurs.

"Test-Achats a pris connaissance du nouveau supplément de 25 euros prévu par Ryanair pour voler avec un enfant de moins de 24 mois. Pour l’organisation de consommateurs, non seulement ce supplément ne se justifie pas, mais il est en outre totalement opaque et donc contraire à la réglementation européenne. Contact a été pris avec la compagnie irlandaise pour lui demander de modifier ses pratiques", a réagi Test-Achat dans un communiqué.

"La compagnie irlandaise prévoit désormais un forfait de 25 euros (par vol) pour pouvoir voyager avec un jeune enfant sur ses genoux. Il semblerait qu’aucune communication de la compagnie n’ait eu lieu pour annoncer ce nouveau supplément."

© D.R.



Test-Achat dénonce donc aussi l'absence de transparence. Le supplément n'est jamais indiqué clairement sur le site de la compagnie, quand on effectue une réservation. "L’organisation de consommateurs déplore ces pratiques qui rendent compliquée la comparaison des billets d’avion. Toutes sortes de suppléments peu clairs viennent en effet s’ajouter au fur et à mesure du processus de réservation. Le montant final est souvent bien plus élevé que le premier montant initialement pour attirer le consommateur. Test-Achats conseille malgré tout aux consommateurs de prendre le temps de comparer pour éviter les mauvaises surprises."