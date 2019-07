La prochaine réunion de négociations entre direction et syndicats chez Skeyes aura lieu le 23 août, a-t-on appris lundi auprès de l'entreprise chargée du contrôle de l'espace aérien belge.

Une nouvelle rencontre a eu lieu entre les deux parties, sans encore aboutir à un accord définitif. Cela laisse augurer d'un été calme du côté des aiguilleurs du ciel, comme déjà indiqué par les représentants des travailleurs fin juin.

Un conflit social perturbe depuis plusieurs mois l'entreprise et a mené à plusieurs grèves des contrôleurs aériens et fermetures temporaires de l'espace aérien. Un accord avait été conclu début mai mais il ne jouit du soutien que du syndicat socialiste, ses équivalents chrétien et libéral l'ayant rejeté.

Ces deux organisations estiment qu'il ne règle pas structurellement les problèmes dénoncés, notamment en matière de sous-effectif. La direction de Skeyes avait fermé la porte à une renégociation de l'accord social mais se disait ouverte à la discussion sur plusieurs points de détail. Ce qui se déroule depuis plusieurs semaines déjà. Une nouvelle session a eu lieu lundi, sans aboutir.

La prochaine rencontre est à présent prévue le 23 août. Fin juin, la CSC Transcom avait assuré qu'il n'y aurait pas d'action durant l'été, "tant qu'il n'y a pas de provocation venant de la direction". "Mais si elle nous provoque, nous réagirons directement et fortement", prévenait alors le syndicat chrétien.