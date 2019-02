La responsable des relations publiques de Facebook a annoncé mercredi quitter ses fonctions, alors que le réseau social tente désespérément de combattre un flot quasi permanent de scandales depuis plus de deux ans.

Caryn Marooney, qui n'a pas encore de successeur, travaillait depuis huit ans au sein du géant américain mais pense qu'il était "temps de revenir à (ses) racines" tout en ajoutant avoir "plus que jamais foi en Facebook", selon le texte qu'elle a publié mercredi sur sa page.

"A présent que Nick Clegg est en place, il m'a semblé que c'était le bon moment d'entamer la transition", a-t-elle aussi indiqué.

L'ancien vice-Premier ministre britannique avait annoncé en octobre qu'il rejoindrait Facebook pour aider le géant américain de l'internet à réparer son image écornée par des scandales, sans préciser ses fonctions exactes.

Les services de communication et relations publiques de Facebook a fait l'objet de plus départs ces derniers mois, sans qu'on sache officiellement s'ils étaient volontaires ou non et leurs raisons précises, comme notamment Eliott Schrage, en charge de la communication mondiale du groupe.

Confronté à une cascade incessante de scandales et de critiques (données personnelles, prolifération de fausses infos et manipulations en tous genres, piratage ....) mais aussi à un ralentissement de sa croissance, Facebook est, à 15 ans, à un tournant majeur de son histoire.

"Il y a tellement de choses bien qui se passent sur Facebook (...) chaque jour. Et pour ce qui est des défis à relever, nous avons des feuilles de route et les bonnes personnes pour y travailler", assure néanmoins Mme Marooney, faisant écho aux propos désormais habituels du PDG Mark Zuckerberg.