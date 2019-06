Un vol datant du 22 juin avait décollé, de Zaventem, avec 2h15 de retard. La cause ? Un problème technique qui a contraint la compagnie aérienne nationale belge à remplacer son Airbus. A cela s'est ajouté une complication pendant le vol, faute de documents en ordre pour l'avion.

Un porte-parole de la compagnie de Star Alliance a confirmé à CNN que l’appareil de remplacement n’avait pas ses documents lui permettant d’entrer dans l’espace aérien américain : "en raison d’une erreur humaine, cet avion a été affecté à tort au vol vers Washington-Dulles. Malheureusement, cela n’a été constaté que lorsque l’appareil se trouvait déjà à 4 heures de vol Bruxelles".

L’avion a donc du faire demi-tour et s’est posé près de neuf heures plus tard dans la capitale belge. Les passagers ont reçu des bons d’hôtel et de repas pour passer la nuit à Bruxelles, et ont été replacés sur d’autres vols. Au titre de la directive EU261, ils ont droit à une compensation de 600 euros, tout comme ceux qui attendaient à Washington le vol retour - ce qui pourrait coûter 500.000 euros voire plus à Brussels Airlines…