Les constructeurs automobiles Renault et Fiat Chrysler s’apprêtent à annoncer qu’ils étudient un projet d’alliance pouvant aller jusqu’à une fusion des deux groupes, a appris l’AFP dimanche auprès de trois sources proches du dossier. "Une annonce se prépare pour les prochaines heures, peut-être ce lundi matin avant l’ouverture de la Bourse", a déclaré une de ces sources, sous couvert d’anonymat. Un conseil d’administration de Renault est prévu ce lundi matin. Et un communiqué devrait être publié pour dire que "sera étudiée la possibilité d’un rapprochement entre les deux groupes", a ajouté cette source, soulignant que l’objectif était d’aboutir à "une fusion". Si un tel rapprochement venait à se confirmer dans heures ou les jours à venir, le nouvel ensemble constituerait le numéro un mondial incontesté de l’automobile, devant le géant allemand Volkswagen. Plus tôt dans journée de dimanche, le Financial Times, sur son site internet, avait déjà évoqué la piste d’une telle alliance, précisant qu’il n’était pas sûr qu’elle aboutirait, étant donné notamment que "plusieurs options et structures sont à l’étude".

Toujours selon le Financial Times, ces négociations pourraient, entre autres options, conduire à intégrer Fiat Chrysler au sein de l’alliance formée par Renault avec les japonais Nissan et Mitsubishi.

Un contexte difficile pour le secteur

Fiat Chrysler (FCA), constructeur en difficulté en Europe, est depuis plusieurs semaines au centre de rumeurs de rapprochements. Le groupe italo-américain avait assuré début mai qu’il était prêt à avoir un "rôle actif" dans la consolidation du secteur automobile.

Début mars, le groupe français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) avait également manifesté son intérêt pour FCA.

Les constructeurs sont à la recherche d’alliances, dans un contexte de plus en plus difficile en raison des investissements colossaux rendus nécessaires par les évolutions technologiques dans l’automobile : électrification, normes environnementales plus contraignantes, conduite autonome, véhicules connectés... Ils affrontent, par ailleurs, une conjoncture mondiale difficile avec notamment le retournement du marché chinois. (AFP)