Les syndicats du transport ont manifesté lundi au poste-frontière de Rekkem et ont bloqué l'autoroute l'autoroute E17 en direction de la France. D'autres actions du même genre sont ou seront menées en Italie, Allemagne, Pologne et dans les pays scandinaves.



Rassemblés aux alentours de 7h30 lundi, ils ont d'abord mené une petite action sur un parking avant de bloquer complètement l'autoroute E17. Ce blocage, qui consistait à laisser passer une à une les voitures par l'aire de parking afin de distribuer des tracts aux automobilistes, a été levé vers 11h.

Les syndicats dénoncent les plans de l'Europe autour des temps de conduite et de repos des conducteurs de poids lourds, d'autobus et d'autocars.



Le texte passera jeudi en commission Transports du parlement européen et un vote des eurodéputés doit avoir lieu en janvier au sujet du de l'allongement ou non du temps de conduite et de repos des chauffeurs. Les règles pourraient changer avec un temps de conduite maximal qui passerait à 3 semaines avec 2 jours de repos au lieu de 2 semaines avec 3 jours de repos actuellement.



Les usagers de la route en danger



"La fatigue tue '", dénonce la CSC Transcom et le syndicat European Transport Workers' Federation. "Partager les routes et les autoroutes avec des conducteurs de camions fatigués, c’est mettre en danger chaque usager de la route. Conduire des autobus et des autocars pendant trois semaines consécutives avec seulement deux jours complets de repos, c’est mettre en danger tous les passagers. Obliger les conducteurs à passer leurs weekends à dormir dans un véhicule dans des parkings insalubres, c’est mettre en danger tous les conducteurs."

Selon les statistiques de la Commission européenne datant de 2015, rappelées par les syndicats, les gros véhicules sont responsables en Europe de 14% des décès de piétons et de 16,5% de ceux des cyclistes. Plus de 600 personnes (passagers, chauffeurs professionnels et conducteurs) ont trouvé la mort dans des accidents de la route impliquant des autobus, autocars et camions.

Pour Roberto Parillo, le responsable général du secteur Transport à la CSC, cette proposition de la Commission européenne est "une contradiction énorme" avec les objectifs, à l'horizon 2050, du zéro mort sur les routes de l'Union grâce notamment à des équipements de sécurité rendus obligatoires dans les véhicules.



Est contre Ouest



Le responsable syndical souligne que "ce sont certains pays et employeurs de l'Est, à l'origine du dumping social dans le transport, qui soutiennent cette proposition de directive".



Ce qui rassure quelque peu Roberto Parillo, c'est que les eurodéputés ont déjà par deux fois, en mai et juillet, rejeté le texte soumis par la Commission. "Mais, cette semaine, les fédérations des transporteurs qui y sont favorables se livrent à un lobbying intense" pour infléchir la position des parlementaires.



Les syndicats annoncent qu'ils dénonceront nominativement les eurodéputés qui voteront pour ce changement de règles.