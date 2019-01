L’annonce en a surpris plus d’un : Zipcar, le système de voitures partagées, quitte Bruxelles… un peu plus de deux ans seulement après s’y être installé. La décision peut paraître étonnante puisque dans son bilan 2018, Zipcar expliquait que le nombre de trajets avait augmenté de 75 % par rapport à 2017 à Bruxelles et que la base de clients avait doublé en un an. La société y possédait 250 voitures partagées.

Mais la rentabilité n’a jamais été au rendez-vous dans la capitale belge et l’actionnaire de Zipcar, le groupe Avis-Budget (location de voitures) a décidé d’arrêter les frais non seulement à Bruxelles, mais aussi à Paris et Barcelone. Notons que Zipcar continue de se développer au Royaume-Uni, aux États-Unis et sur de nouveaux marchés. La marque est toujours présente dans près de 500 villes.

Pour Xavier Tackoen, administrateur-délégué "d’Espaces-Mobilité", le départ de Zipcar est "un revers pour la mobilité partagée à Bruxelles" .

(...)