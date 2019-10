Non, les "Américains accidentels" de l’Union européenne ne seront pas privés de services bancaires chez nous au dernier jour de 2019 ! Selon les informations de La Libre, obtenues auprès du cabinet du vice-Premier ministre et ministre des Finances, Alexander De Croo, ces malheureux pris dans l’étau fiscal américain vont en effet bénéficier d’un délai de 18 mois, à dater du 31 décembre prochain. On compterait chez nous 10 000 à 15 000 Belges porteurs de cette double nationalité.