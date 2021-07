Assurances: les 10 étapes à suivre en cas de sinistre

Les images que nous découvrons minute par minute depuis mardi soir font parfois froid dans le dos. Certains ont tout perdu en quelques minutes, d’autres ne savent pas encore sur quoi ils vont tomber après avoir été évacués. Quoi qu’il en soit, des milliers de Belges vont devoir se tourner vers leur assurance pour récupérer ce qui peut l’être. Assuralia a dressé une liste des dix étapes à suivre.

1. Prenez vos précautions

“Tentez d’écarter le danger avec l’aide des pompiers ou de la protection civile. Mettez vos enfants et vos animaux domestiques à l’abri ; stationnez votre voiture en lieu sûr en dehors de la zone inondable. Si le quartier est régulièrement inondé, optez pour des mesures durables (adaptez par exemple l’habitation en conséquence) et/ou pour des dispositifs de protection permanents.”

2. Habitation inondée : évitez que la situation n’empire

“Si votre logement ou commerce est inondé, tentez d’éviter que les dégâts ne s’aggravent. Par exemple, ne rétablissez pas le gaz et l’électricité dans les pièces humides, stockez les appareils électriques et les objets précieux dans des endroits secs et faites sécher ce qui peut être sauvé ou réparé.”

3. Avertissez votre assureur

“Déclarez le sinistre à votre assureur le plus vite possible. L’assurance incendie intervient en cas de catastrophe naturelle, et notamment après une inondation chez un particulier ou dans un petit commerce. La police omnium couvre quant à elle les dommages au véhicule. Votre assureur ouvrira un dossier de sinistre et enverra un expert ; au besoin, il se rendra lui-même sur place, pour vous apporter son aide. Certaines polices incendie vont jusqu’à prévoir une assistance en cas d’urgence. Si vous disposez d’une assurance assistance habitation spécifique, des corps de métiers professionnels seront dépêchés sur les lieux.”

4. Vous êtes locataire ?

“Si vous êtes locataire, notifiez sans tarder le sinistre à votre propriétaire ; c’est en effet son assurance qui remboursera les dégâts à l’habitation (sols, murs, installations de chauffage et d’électricité…). Les dommages au contenu sont couverts par votre propre police incendie.”

5. Quand le Fonds des calamités intervient-il ?

“Depuis 2007, chaque assurance incendie souscrite pour couvrir une habitation particulière ou un petit commerce intervient également en cas d’inondation. Le Fonds des calamités n’indemnise plus qu’en cas de dommages agricoles ou horticoles, ou lorsque la victime n’est pas couverte contre l’incendie et elle vit d’un revenu d’intégration sociale (payé par le CPAS).”

6. Prenez des photos

“En attendant le passage de l’expert, du courtier ou de l’agent d’assurances, prenez des photos de l’habitation inondée et surtout, des dégâts constatés après le retrait de l’eau ; ces éléments de preuve essentiels contribueront à accélérer le règlement du sinistre.”

7. Dressez la liste des dommages

“Dressez une liste exhaustive des dégâts : ceci permettra à l’expert ainsi qu’à vous-même de gagner beaucoup de temps par la suite. Joignez à votre relevé autant de documents utiles que possible (factures d’achat, photos antérieures au sinistre, inventaire d’un héritage, etc.) Si vous êtes dans l’impossibilité de produire de tels documents probants, fournissez-en une brève description et précisez l’année probable de son achat.”

8. Après le passage de l’expert

“Si d’autres dégâts dus à l’inondation sont constatés après le passage de l’expert, déclarez-les également à l’assureur. L’indemnité sera calculée conformément aux conditions de la police, sur la base du rapport d’expertise communiqué à l’assureur. Les fonds seront versés sur votre compte dans les 30 jours qui suivront la conclusion de l’accord au sujet du montant des dommages.”

9. Besoin d’explications supplémentaires ?

“N’hésitez pas à réclamer à votre assureur des précisions au sujet d’un poste de dommages ou d’un calcul particulier. Si ses explications ne vous satisfont pas et si vous souhaitez contester l’indemnité proposée, votre assurance incendie rétribuera, jusqu’à un certain montant, le contre-expert que vous chargerez d’examiner et d’évaluer les dommages.”

10. Toujours pas satisfait ?

“Adressez-vous au service des plaintes de votre entreprise d’assurances, dont les coordonnées figurent sur son site Internet ou dans la police. Il vous est également loisible de recourir aux services de l’Ombudsman des assurances.”