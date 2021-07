Dernier jour pour la déclaration d'impôts en ligne ce mardi

Ceux qui souhaitent encore remplir et déposer eux-mêmes leur déclaration d'impôt doivent commencer à se dépêcher. Mardi à minuit, le délai de dépôt des déclarations via Tax-on-web expire. Normalement, la déclaration fiscale en ligne devait être introduite le 15 juillet au plus tard, mais en raison des intempéries de la semaine dernière, qui ont également provoqué des coupures de courant, le délai a été reporté de quelques jours, a décidé le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V).

Les déclarations sur papier devaient être envoyées pour le 30 juin. Seuls ceux qui font remplir leurs déclarations par un comptable ou un conseiller fiscal ont encore un sursis. Ils peuvent soumettre les déclarations de leurs clients jusqu'au 21 octobre.