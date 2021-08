Accueil Economie Mes Finances Des taxes sur le secteur aérien pour payer la future réforme fiscale ? "L’absence d’accises sur le kérosène et de TVA sur la vente de billets d’avion ne sont pas justifiées" Premier rapport du Conseil supérieur des finances (CSF) sur les possibilités de financement de la grande réforme fiscale de la Vivaldi. Parmi les pistes suggérées : des taxes environnementales à hauteur de 1,7 milliard d’euros rien que sur le secteur aérien. © Shutterstock François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





On le sait, la rentrée politique s’annonce chargée. En tête de pont, évidemment, la gestion des conséquences des inondations, qui va compliquer les débuts de la mise en œuvre du plan de relance et surtout les discussions sur le budget de 2022. Et encore, passe-t-on au bleu les pourparlers...