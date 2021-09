Quelle est le meilleur choix d'assurance contre le vol de vélo ?

Rien qu'en 2020, plus de 12 000 vélos ont été volés à Bruxelles. La peur de se faire dérober son vélo ne doit cependant pas éclipser les nombreux avantages d'un tel moyen de transport : bon pour l'environnement, pratique, rapide, sportif...

Ainsi, la solution pour rouler l'esprit tranquille est de protéger son engin à l'aide d'une assurance vélo. Mais laquelle choisir ?

Pour vous orienter dans cette prise de décision, Pro Velo a analysé huit offres d'assurance belges, avec le soutien de Bruxelles-Mobilité. Ce comparatif a pris en compte Ethias, Aedes, Qover, AG, Allianz, Enra, Callant et AXA.

Ethias, le meilleur prix d'appel

Les huit assureurs proposent une formule qui couvre pour "vol et tentative de vol" un vélo neuf, en général de moins de 1, 2 ou 3 ans. Seul Aedes inclut explicitement dans sa formule les vélos d'occasion, une condition non spécifiée chez les autres.

Le montant du forfait, sur base du type de vélo et de sa valeur, démarre à 31,90 euros chez Ethias (le plus faible des huit) pour une prime annuelle de 700 euros, puis passe à 88,93 euros pour une prime annuelle de 2 500 euros et à 152,29 euros pour 4 500 euros. Chez Allianz, les tarifs démarrent à 35,15 euros, et à 45 euros chez AG.

Le prix de départ le plus élevé est observé chez Aedes, le seul à proposer un tarif unique de 108,01 euros pour les trois types de prime annuelle. C'est ensuite chez AXA que l'on trouve le tarif le plus important à 90 euros pour la prime annuelle de 700 euros, Qover où la grille démarre à 65,28 euros et Callant à 60 euros (78,5 euros à Bruxelles).

Couverture plus complète chez AXA et AG

Pour ses prix relativement élevés, l'étude comparative note qu'AXA couvre également le vol par agression physique, le vol par effraction dans le local fermé où est stocké le vélo et le vol sur ou dans le véhicule. AG propose cette même gamme de couverture étoffée, mais pour des prix un peu plus avantageux de 45 euros, 82,48 euros et 148,47 euros pour respectivement les primes annuelles de 700, 2 500 et 4 500 euros.

Du côté de Qover, Callant et Enra, les trois configurations de vol spécifiques citées précédemment ne sont pas forcément couvertes, pour, comme vu ci-dessus, des tarifs conséquents. Chez Ethias, pour le vol dans le véhicule, il faut que celui-ci ait bien été fermé à clef au moment du délit.

Par ailleurs, Ethias et Enra n'appliquent pas du tout de franchise. Aedes, Allianz et Callant n'en appliquent une que pour les vélos de course et les VTT. Chez AG, elle est systématiquement de 50 euros, et chez AXA de 80 euros, sauf pour les VTT et vélos de course où le montant correspond à 10 % de la valeur d'achat du vélo.

Les accessoires fixés et vissés sont la plupart du temps inclus dans la valeur assurée.

Selon la valeur du vélo

Ethias, Allianz et AG sont les trois plus intéressants au niveau qualité de la couverture/prix, pour des vélos standards. Mais pour des engins plus élaborés et donc à plus grande valeur, il sera intéressant de comparer avec les autres sociétés, et notamment Aedes, où le tarif unique et donc maximum ne dépasse par les 108,01 euros, même dans le cas de la prime annuelle à 4 500 euros.

Concernant le type d'indemnisation, elle sera en général financière, sauf chez Callant et Enra où elle se fera en nature ou en remboursement de la réparation. A noter que si les tarifs étaient plus élevés chez Callant sur le territoire de Bruxelles, la prime annuelle est elle aussi plus élevée de 30 à 40 %.

Pour terminer, la couverture des compagnies pré-citées s'applique partout dans le monde, sauf chez Qover qui ne prend en compte que l'Union européenne et les pays d'Europe. Après avoir déclaré le vol, il vous faudra composer avec un délai d'attente de seulement 7 jours avec Aedes et Callant, 21 jours avec Qover et 30 jours avec Ethias, AXA et Enra. AG et Allianz ne spécifient pas les délais.

Enfin, dernier conseil afin de dissuader les voleurs, ou d'avoir une chance supplémentaire de retrouver son vélo volé, il est possible de faire graver son numéro de registre national sur le cadre de votre vélo un peu partout en Wallonie (gratuit chez Pro Velo). A Bruxelles, on peut aussi enregistrer gratuitement son vélo sur la plateforme en ligne mybike.brussels, et recevoir un sticker dissuasif à apposer sur le cadre.