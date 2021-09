Accueil Economie Mes Finances Avoir une famille et pas de voiture, c'est possible : "Notre voiture dormait littéralement devant la maison" Piétons, cyclistes, automobilistes, adultes, enfants… La mobilité s’impose à tous. Que ce soit pour des questions de sécurité routière, d’environnement, de qualité de vie, d’efficacité de déplacement, d’attractivité économique ou de loisirs. Cette semaine de la mobilité est donc l’occasion de faire le point sur les enjeux pour les grandes villes, comme Bruxelles. © Shutterstock R.Meu.

C'est le début d'une nouvelle ère pour la famille Henkart qui habite à Watermael-Boitsfort, dans le sud de Bruxelles. Il y a un an et demi, le père, Philippe, a proposé à son épouse et ses trois ados, âgés de 11, 15 et 18 ans, de délaisser la voiture familiale....