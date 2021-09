Foire aux vins : que propose la grande distribution ?

Le Belge y est d’ailleurs sensible puisqu’une bouteille sur 5 est achetée en promotion. Et des promos, il y a en pour tous les goûts.

Match mise sur des promotions par bouteille, allant de -14 % à 50 %, avec parfois de belles réductions sur des vins blindés de distinctions.

Carrefour propose une réduction pouvant aller jusqu'à 35 % à l'achat de 24 bouteilles du folder (360 vins), assorties ou non, à l'exception des bulles. C'est déjà -20 % pour 3 bouteilles et la réduction de 25 % pour six bouteilles doit vous inciter à en acheter plus. Pour les bulles, c'est une offre en 1+1 pour un cava, un prosecco et un champagne (Charles Lafitte).

Delhaize met en avant plus de 200 vins avec, à la clé, des promotions 2+1 bouteille gratuite (comme sur le champagne Heidsieck Monopole Blue Top notamment) ou -25 %. L'enseigne complète son offre en affichant, chaque semaine pendant la foire aux vins, deux promotions 1+1 bouteille gratuite. Delhaize présente enfin 7 vins de Bordeaux en format magnum en promo.

Colruyt clôture justement dans quelques jours son action magnum gratuit à l'achat de 6 bouteilles parmi une sélection de 11 vins tranquilles et un vin pétillant. Le succès de cette formule ne se dément pas. À partir de mercredi, ce sera une réduction de 20 % pour l'achat de 6 bouteilles et de 25 % pour 12 bouteilles, assorties ou non.

Okay (groupe Colruyt) entame son festival du vin le même jour, avec cette fois une réduction de 25 % à partir de 4 bouteilles, que le client peut combiner parmi une sélection de 27 vins. L'enseigne les propose en exclusivité, dont trois nouveautés et une proposition de 3 partybox (Bib) de 3 litres.

Cora, pour sa part, est à nouveau le poids lourd de la grande distribution, avec plus de 600 vins en promo, par bouteille. De quoi permettre au client de découvrir un vin sans devoir repartir avec six bouteilles. Pas de promo à casser la baraque, toutefois : ce n'est pas le genre de la maison. "Je suis là pour faire de la valeur, pas pour casser les prix", rappelle Alain Renier.

Spar (groupe Colruyt) propose un peu de tout en termes de promotions, que ce soit du 2+1, du 4+2 ou encore des réductions par bouteille sous la houlette de la nouvelle acheteuse vins. Comme partout ailleurs, cela stimule la vente.