Energie : les utilisateurs du tarif de nuit peuvent emprunter jusqu'à 15 000 euros sans intérêt

Via l'Energiehuis, pour rendre leur logement plus économe en énergie.

Toute personne qui utilise encore le tarif exclusif de nuit pour chauffer son logement ou son eau sanitaire peut, outre l'augmentation des primes d'énergie, emprunter désormais jusqu'à 15 000 euros sans intérêt via l'Energiehuis pour rendre son logement plus économe en énergie. C'est ce qu'a annoncé l'Agence flamande de l'énergie et du climat. Le tarif exclusif de nuit a été introduit il y a quarante ans en raison du parc de production nucléaire. Afin d'augmenter la demande d'électricité la nuit, pour qu'elle soit mieux adaptée à la production d'électricité nucléaire, des tarifs plus bas ont été appliqués au réseau de distribution la nuit. Cet avantage sera progressivement supprimé par le VREG d'ici 2028.

Afin de limiter l'impact financier sur le groupe cible, le ministre flamand de l'énergie, Zuhal Demir, a décidé auparavant d'introduire une augmentation des primes d'énergie pour ceux qui disposent d'un compteur de nuit exclusif. Concrètement, ces ménages peuvent demander une augmentation des primes à l'énergie pour l'isolation des toits, des sols et des murs, ainsi que pour l'installation de vitrages à haut rendement, d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à pompe à chaleur. Déjà 1 945 personnes ont demandé une augmentation de leur prime.

Désormais, les familles qui n'ont que l'électricité la nuit peuvent également emprunter jusqu'à 15 000 euros sans intérêt via l'Energiehuis pour rendre leur maison plus efficace sur le plan énergétique.

Enfin, ce groupe cible peut demander une prime pour l'installation de dispositifs de contrôle qui garantissent que le chauffage à accumulation, la chaudière électrique ou la pompe à chaleur chauffent lorsqu'il y a beaucoup d'électricité produite par le soleil et le vent. Un tel dispositif de contrôle permet de s'assurer que la consommation d'électricité et de chaleur est adaptée autant que possible à la production propre.