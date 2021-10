Bientôt des taux d'intérêt négatifs sur les comptes d'épargne en Belgique ? La crainte de Test Achats

Test Achats craint que l'avenir du compte d'épargne réglementé ne soit compromis. Les doutes de l'organisme de protection des consommateurs font suite à la piste évoquée par le gouvernement fédéral de supprimer la déductibilité fiscale du compte d'épargne, comme le révélait La Libre ce mercredi. Actuellement, les intérêts des comptes d'épargne réglementés sont exonérés d'impôt jusqu'à un plafond de 980 euros.

Ce n'est toutefois pas la première fois que des spéculations surgissent quant à la suppression de cet avantage. Sa disparition plomberait encore un peu plus le rendement du compte d'épargne.

Mais les doutes de Test Achats vont plus loin. L'organisme craint qu'en cas de confirmation d'une telle mesure, les banques n'aient plus d'intérêt à tout simplement proposer des comptes d'épargne à leurs clients. Une éventualité qui mettrait en péril le taux d'intérêt minimum légal fixé à 0,11 % (0,01 % de taux de base et 0,1 % de prime de fidélité).

Test Achats redoute alors de voir les banques réduire les taux d'intérêt à zéro, voir à des taux négatifs, comme cela se produit dans d'autres pays.